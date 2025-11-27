  1. Ekonomim
Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Papa 6'ncı Paul'un Ankara ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin görüntüler, videoda yer aldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 1

14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi. Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı,

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 2

Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 3

Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 4

'Yeni bir dönemin kapılarını araladı'

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 5

Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri, "Papa 6'ncı Paulus’un 1967’deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti.

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı - Resim : 6

Ankara ve İstanbul’daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı" mesajı ile paylaştı.

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti. 

