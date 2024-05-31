Türkiye'yi ayağa kaldıran olay: 'Kayıp' dediği üvey kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulunmuş

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Yalnız, evden kaçan üvey kızlarına ulaşmak için yardım istedi. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise üvey babaları Selahattin Yalnız tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. İstismarın görüntüleri de olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen Müge Anlı, canlı yayında üvey babaya ateş püskürdü.

"Utanmadan stüdyoma nasıl geldin"

Canlı yayında görüntülü olarak Selahattin Yalnız'a bağlanan Müge Anlı, "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı ne oldu? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara neler yaptığının videoları elimde, ahlaksız! Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde" dedi.

Üvey baba: Ben bir şey yapmadım

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Yalnız, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü. Üvey baba Yalnız, "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, "Hadi oradan. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" diyerek tepki gösterdi.

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki Figen, "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu” dedi.

Anne: Gidecek yerim yok

İddiaları kabul eden anne ise "Ben hiçbir şeyin böyle olacağını bilmiyordum. Ben olayların yarısını biliyordum ama bir şey diyemedim. Gidecek yerim yok adamla kalacağım" diyerek herkesi şoke etti.

Gözaltına alındı

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince Selahattin Yalnız, gözaltına alındı.