Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda korkunç yeni detaylar çıktı: Öz çocuklarını da istismar etmiş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen 2 kız ise televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız, ise 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini iddia etti.

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi.

Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

Tutuklandı

F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına aldı. Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.

Öz çocuklarını da istismar etmiş

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına bağlanan Selahattin Yalnız'ın dayısı Necati Bayar, Yalnız'ın bir dönem Avustralya'da yaşadığını ve 11 çocuğu olduğunu söyledi.

Bayar, şunları söyledi:

"İlk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Yeğenim Avustralya'ya gelince dedi ki, 'Dayı, ben pişman oldum' deyince ablama dedim 'bunun biletini gönderme'. Benim haberim yokken ablam bir cahillik yaptı, gönderdi. Bu evlilik 6 ay sürdü. Ondan sonra benim başıma kaldı, başka kimsesi yoktu. Benim yanımda kalıyordu sonra ona bir ev tuttum. Bu Kıbrıslı biriyle tanışıyor. Bana geldi, 'Dayı istemeye gideceğiz'. Kızı istemeye gittik. Kıbrıslı kıza çocuğun huylarını söyledim. Ama dinlemedi, evlendiler. Bu evlilikten 4 kızı oldu. Sizin yayınınız için ben bugün ikinci eşini buldum; Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk '4 yaşındayken tecavüze uğradım' diyor. Üçüncü çocuk 6 yaş ile 11 yaş arasında tecavüze uğradığını söylüyor. Üçüncü evliliğinde de Avustralyalı kadından 2 kız, 2 oğlan çocuğu var. Bir kızı 13 yaşında tecavüze uğradığını söylüyor. İnanılmaz bir şey. Ben bugün öğrendim. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim."