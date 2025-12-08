Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor

Kış iyice kendini hissettirmeye başladı; yağmur ve kar birçok bölgede etkisini artırdı. İç kesimlerde sağanak yağış görülürken, doğu bölgeleri karla beyaza bürünüyor.

Meteoroloji, bugün iki il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Hakkari çevreleri ile Van’ın güneyinde çok kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

Haftanın ilk mesai gününde ülkenin büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların cuma günü itibarıyla azalması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta ortasına kadar yağış yok. Çarşamba ve perşembe yağmur görülecek. Sıcaklıklar 10-11 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da, bugün ve perşembe sağanak bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece civarında.

İzmir'de ise hafta boyunca hava yağışsız, parçalı bulutlu.

Sıcaklığın 16-17 derece olması bekleniyor.