Türkiye'yi dolandıran örgütün liderlerinden biri Çinli kadın çıktı

Aydın'ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesinin liderlerinden birisi Çinli bir kadın çıktı.

Jandarma tarafından İstanbul'da gözaltına alınarak Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirilen 38 şüpheliden biri olan Çinli S.X adlı kadın şüpheli sorgusunun ardından diğer şüphelilerle birlikte jandarmadan adliyeye sevki sırasında habercilere tepki gösterdi.



Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkemesi devam ediyor.