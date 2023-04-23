Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokma vizyonu ile çalışıyoruz

Yeni dönemde Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Orta vadede TİM ve ihracatçı birliklerimizin dijital ve teknolojik altyapısını güçlendireceğiz. Hedef ülkeleri netleştirerek, ticaret ataşelikleri ile daha etkili iletişim kurup, lobi faaliyetlerimizi artıracağız. ‘Made in Türkiye’ tanıtımı yapacağız. BM Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine uyumun takipçisi olacağız.

Ülkemiz için 2023’ün özel bir anlamı var. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetimizin temelleri 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla atıldı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçmesinin somut ifadesi olan TBMM’nin kuruluşunun 103’üncü yıldönümü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Gerek TBMM’nin kuruluşu gerekse cumhuriyetin ilanı Atatürk’ün çağdaş medeniyetler seviyesinde bir Türkiye vizyonunun önemli dönüm noktalarını oluşturuyor. Atatürk, çağdaşlaşmanın yolunun demokrasiden ve güçlü bir ekonomiden geçtiğini biliyordu. Bu gerçekten hareketle Kurtuluş Savaşı’ndan sadece beş ay sonra, daha Lozan Barış Antlaşması bile imzalanmadan İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.

Atatürk’ün hayal ettiği ve bize hedef gösterdiği Türkiye’yi inşa edebilmemiz için daha çok üretmek, daha çok katma değer yaratmak ve daha fazla ihracat yapmak durumundayız. İhracat, ülke ekonomimiz için son yıllarda çok daha büyük önem kazandı. Biz de bu bilinçten hareketle ihracatımızı hem miktar hem de değer olarak artırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2022’de 254 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat değerine ulaştık. Mart 2023’te 23,6 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımızı gerçekleştirdik.

Küresel pazarlarda talep daralmasına ve şubat ayında ülkemizi sarsan depremlere rağmen Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünde de yıllık ihracatta yeni bir rekora imza atmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Uzak yakın demeden dünyanın dört bir yanına ticaret heyetleri düzenliyoruz. Alım heyetlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Uluslararası fuarlarda firmalarımızla yerimizi alıyoruz. Bu yıl toplamda 100 ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 45 alım heyetini ülkemizde ağırlayıp, uluslararası ölçekte 250 fuara katılacağız.

Bilindiği gibi küresel ekonomiler ve ticaret büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme dönüşümün temel dinamiklerini oluşturuyor. TİM olarak sektörlere rehber olması için Haziran 2021’de sürdürülebilirlik eylem planımızı hazırladık. Eylül 2022’de de küresel pazarlardaki gelişmeler ışığında misyonumuzu ve vizyonumuzu güncelledik. Yeni dönemde Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik.

“Kısa vadede öncelikle iletişim stratejimizi ve aksiyon planlarımızı hazırlayacağız. TİM’in kurumsal yapısını, sekretaryasını ve Ankara’daki temsil gücünü artıracağız. Birliklerin geliştirdiği en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Teşviklerin sadeleşmesi, tasarım desteklerinde limitin artırılması ve kapsamının genişletilmesi için girişimlerde bulunacağız. TİM'in etkinliğinin artırılması için Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra diğer igili bakanlıkların strateji daireleriyle yakın çalışma kurgusu oluşturacağız”.

Orta vadede TİM ve ihracatçı birliklerimizin dijital ve teknolojik altyapısını güçlendireceğiz. Hedef ülkeleri netleştirerek, ticaret ataşelikleri ile daha etkili iletişim kurup, lobi faaliyetlerimizi artıracağız. ‘Made in Türkiye’ tanıtımı yapacağız. BM Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine uyumun takipçisi olacağız. TİM Dijital Akademi'yi kuracağız. Türkiye'nin ihracat ortalama kilometresini ve ürün sayısını artıracağız.

Uluslararası muadil kuruluşlarla iş birliğini güçlendireceğiz. Birliklerimizin yeni ürün/fikir/marka çalışmalarını yürütebileceği alt yapıyı oluşturup yeşil dönüşümle ilgili çalışmalara rehberlik edeceğiz. Yurt dışı lojistik destekleri sistemi kurulmasını sağlayacağız. Yüksek katma değerli ürün ve sektörlerin ağırlığını artırmak adına yol haritasının netleştirerek mevzuatla desteklenmesine çalışacağız.

Uzun vadede ise küresel tedarik zincirinde oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesine, Türkiye Pazar Yeri Platformu’nun kurulmasına, ilk 10 ihracatçı ülke vizyonu için gerekli altyapı ile finansal mimarinin ve lojistik sistemin geliştirilmesine ve Türkiye 2053 İhracat Stratejisi'nin belirlenmesine katkı sağlayacağız.

Önümüze zor bir hedef koyduğumuzu biliyorum. Ama ben ihracatçımıza ve ülkemizin potansiyeline güveniyorum.