“Türkiye'yi satın alırım” demişti: Abdulkadir Özcan, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumluluğu bulunduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan’ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Özcan da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Görevden alındı, kara listeye eklendi

Abdulkadir Özcan, 13 Aralık 2024'te Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Business Class bölümünde seyahat eden Özcan'ın, kabin ekibinin alkol servisini durdurmasının ardından görevliler ve diğer yolcularla tartıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olay sırasında Özcan'ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım.” şeklinde bağırdığı görülmüştü.

Olayın ardından PETLAS açıklamada bulunarak, Özcan'ın görevden alındığını duyurmuştu. Ayrıca THY de Özcan'ın kara listeye alındığını bildirmişti.