Türkler ikinci vatandaşlıkta dünyada ilk üçte: Vize sorunları talepleri artırıyor

Maddi imkanı yüksek bireyler, eğitim, sağlık, iklim değişikliği ve vize engelleri gibi nedenlerle alternatif vatandaşlık programlarına olan ilgilerini giderek artırıyor. Bu trend, özellikle yüksek gelirli Türk vatandaşları arasında belirgin bir yükseliş gösteriyor.

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturma izni programları konusunda danışmanlık sağlayan Henley & Partners Türkiye'nin verilerine göre, Türk vatandaşları dünya çapında en çok ikinci vatandaşlık edinen üçüncü grup olarak dikkat çekiyor.

Sözcü'nün haberine göre, Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir seminerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yatırımcıların ikinci vatandaşlık arayışındaki en büyük motivasyonlarından birinin seyahat özgürlüğü olduğunu vurguladı. Demirel, "Türkiye'deki vize sorunları nedeniyle bu talep hızla artıyor. Yüksek gelirli kesim, iş ve tatil seyahatlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle ikinci vatandaşlık programlarına yöneliyor" dedi. Demirel ayrıca, Türkiye'deki milyoner sayısının son yıllarda %45 oranında arttığını belirterek, bu durumun farklı vatandaşlık başvurularına olan ilgiyi de beraberinde getirdiğini kaydetti.

"Bazı kişilerin başvurularını şüpheli bularak reddediyoruz"

Seyahat özgürlüğünün yanı sıra, vergi avantajları, eğitim ve sağlık gibi faktörlerin de ikinci vatandaşlık tercihinde etkili olduğunu belirten Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, 2024 yılının küresel ölçekte yüksek servet sahibi bireylerin en fazla göç ettiği yıl olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye'nin vatandaşlık başvurularında güvenlik soruşturmasını vatandaşlık verildikten sonra yapması eleştiri konusu oldu. Sektörde güvenlik standartlarının tam olarak oturmaması, farklı danışmanlık firmalarının başvuruları farklı kriterlere göre değerlendirmesine neden olabiliyor. Bu konuda konuşan Demirel, "Bazı kişilerin başvurularını şüpheli bularak reddediyoruz, ancak bu kişiler başka şirketler aracılığıyla süreci tamamlayarak vatandaşlık alabiliyor" dedi.

Popüler ülkeler hangileri?

Henley & Partners’ın araştırmasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Hindistan, Vietnam, Çin ve Singapur, ikinci vatandaşlık programlarında en fazla tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’da bile alternatif vatandaşlık arayışlarının arttığını belirten Volek, "Covid öncesi döneme geri döndük. Küresel yatırımcılar artık sadece servetlerini değil, gelecekteki yaşam kalitelerini de garanti altına almak istiyor" ifadelerini kullandı.