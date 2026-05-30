Türklere Avrupa'da en fazla vize reddi veren ülkeler belli oldu

Avrupa Komisyonu, 2025 yılına ait Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'den yapılan vize başvuruları bir önceki döneme göre yüzde 8 artış göstererek 1,26 milyon sınırını aştı.

Türk vatandaşlarına yönelilk vize ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türk vatandaşlarına en çok vize veren ülke Yunanistan olurken, en yüksek ret oranını yüzde 34,8 ile Malta uyguladı.

Malta: %34,8

Polonya: %29,3

İsveç: %26,5

Norveç: %24,7

Finlandiya: %21,2

Almanya: %21,1

Danimarka: %19,2