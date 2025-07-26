Türklere Schengen vizesi randevusu bile hayal oldu: Karaborsada 3000 Euro'ya satılıyor!

ekonomim/ İSTANBUL

Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere Schengen vizesi almak isteyenler, özellikle 2024 Eylül ayı itibariyle randevu almakta büyük zorluklar yaşıyor.

Aracı kurumların sistemlerinde aylar boyunca tek bir boşluk görünmezken, bazı kişiler aynı gün içinde defalarca randevu bulabiliyor. Nasıl mı? Cevap basit: Schengen randevu sistemi karaborsaya düşmüş durumda!

Randevu ücretleri 3000 Euro'ya kadar çıkıyor!

İddialar ise vahim. Son aylarda sosyal medyada ve kapalı mesajlaşma gruplarında dolaşan bilgilere göre, Türkiye’deki Schengen vizesi randevuları, bot yazılımlarıyla otomatik olarak ele geçiriliyor. Bu yazılımları kullanan bazı Rus hacker gruplarının, randevuları saniyeler içinde topladığı, ardından bu randevuları 600 ila 3000 Euro arasında değişen fiyatlarla sattığı öne sürülüyor.

Evet, yanlış duymadınız. Avrupa’ya gitmek isteyen bir Türk vatandaşı, vizeyi alıp alamayacağını öğrenmeden önce, sadece bir randevuya ulaşmak için asgari ücretin 4-5 katı para ödemek zorunda bırakılıyor. Bu sistem öylesine profesyonelleşmiş ki, Telegram ve WhatsApp gruplarında “danışmanlık” adı altında açıkça ticareti yapılıyor.

Rus hackerlar mı yönetiyor?

ekonomim.com'a bilgi veren vize danışmanlık şirketi yetkilileri, hackerların bot yazılımlarla satın aldıkları randevuları çeşitli uygulamalar üzerinden satışa çıkardığını, Schengen vizelerine aracılık eden şirketlerin söz konusu konusu duruma herhangi bir çözüm üretmediğini ifade ediyor. Yetkililer ayrıca bot yazılımların özellikle Rus hackerlar tarafınan yönetildiğini aktarıyor.

En çarpıcısı ise şu: Sistemde “uygun randevu yok” uyarısı verirken, paralı gruplar aynı anda size üç farklı tarih ve saat önerisinde bulunabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunun adı yalnızca teknolojik üstünlük değil, organizasyonel bir işgal. Schengen randevu sistemi, organize bir yapının kontrolüne geçmiş durumda.

Peki bu krizin sorumluları kim? Hackerlar mı? Onlara göz yuman vize aracı kurumları mı? Herkesin gözü önünde dönen bu ticarete sessiz kalan konsolosluklar mı? Cevabı henüz kimse vermiyor. Ama vatandaş her gün aynı sorunun cevabını kendi cebinden veriyor. Avrupa rüyası, dijital bir kâbusa dönüşmüş durumda.

Bu iddiaların temelinde yatan durum, vize randevu sistemlerinde boş randevuların açıldığı anda saniyeler içinde tükenmesi ve sıradan bir kullanıcının bu boşlukları görmekte dahi zorlanması.

Özel yazılımlar kullanıyorlar

İddialara göre, hacker grupları, vize başvuru merkezlerinin online randevu sistemlerindeki güvenlik açıklarını veya teknik zafiyetleri kullanıyor. Geliştirilen "bot" adı verilen otomatik yazılımlar, randevu sistemlerini sürekli olarak tarıyor. Boş randevu açıldığı anda (ki bu genellikle anlık bir durum), insan hızından çok daha hızlı bir şekilde o randevuyu otomatik olarak rezerve ediyor.

Normal bir kullanıcı manuel olarak bilgileri girip "randevu al" butonuna basana kadar, botlar binlerce deneme yaparak saniyeler içinde uygun randevuyu kapıyor. Bu da sistemin anında "dolu" görünmesine yol açıyor. Botlar tarafından rezerve edilen bu randevuların bir kısmı, gerçek kişiler adına değil, sadece "yer tutmak" amacıyla alınıyor. Daha sonra bu randevular iptal edilerek, belirli aracılar veya acenteler için yeniden sisteme düşmesi bekleniyor.

Görevlilerle iş birliği iddiası

Botlarla alınan randevu iddiaları, doğrudan bir "karaborsa" pazarının oluşmasına yol açıyor:

Normal yollarla randevu alamayan veya acil vize ihtiyacı olan kişiler, çaresizlik içinde bu aracı kişi veya acentelere yöneliyor. Bu aracılar, botlarla kapattıkları veya özel anlaşmalarla elde ettikleri randevuları, yasal başvuru ücretinin çok üzerinde, fahiş fiyatlara satıyorlar.

Bazı iddialar, bu botların veya aracıların, vize başvuru merkezlerinin içindeki bazı görevlilerle iş birliği yaparak randevu açılışlarını önceden bildikleri veya belirli boşluklara öncelikli erişim sağladıkları yönünde.

Bu durum, özellikle maddi durumu kısıtlı olan veya acil seyahat etmesi gereken vatandaşlar için büyük bir mağduriyet yaratıyor. Vize başvuru merkezleri ve ilgili konsolosluklar, bu tür bot kullanımlarına karşı önlemler aldıklarını ve sistemlerinin güvenli olduğunu belirtiyorlar. Randevu sistemlerinin bot saldırılarına karşı korunduğunu, anormal aktivite tespit edildiğinde ilgili hesapların bloke edildiğini ve adil bir erişim sağlandığını ifade ediyorlar. Randevu kıtlığının temel nedeninin, pandemiden biriken yoğun talep ve konsoloslukların kısıtlı kapasitesi olduğunu vurguluyorlar.

Ancak, vatandaşların ve bazı vize acentelerinin deneyimleri, bu önlemlerin veya açıklamaların yeterli olmadığını ve "bot" iddialarının hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu durum, Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Kabul oranları yükseldi

Peki Avrupa Birliği’nin Türkiye verileri ne diyor? 2024’te Türkiye'den yapılan Schengen başvuru sayısı tam 1 milyon 173 bin 917. 2023’te bu sayı 1 milyon 55 bin 885’ti. Ret oranları ise 2022'de %15,7, 2023'te %16,1, 2024’te ise %14,5 seviyesinde. Yani kabul oranı artıyor. Kâğıt üzerinde süreç kolaylaşıyor gibi görünüyor. Ama sahada yaşanan durum bunun tam tersi. Vize başvurusunda bulunmak için aylarca sistem başında bekleyen, sonunda pes edip hackerlardan randevu satın alan binlerce vatandaş var.