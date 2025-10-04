  1. Ekonomim
Türklerin de olduğu aktivistleri İstanbul'a getirecek uçak İsrail'den hareket etti

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının yanı sıra 12 ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağının, TSİ 15.40 civarında Türkiye'ye ulaşması öngörülüyor.

Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Türk vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

