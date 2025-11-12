TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir
FOX TV’nin adını NOW TV olarak değiştirmesinin ardından başlayan marka krizi yeniden gündemde. Kanal, İstanbul NOW TV ile yaşadığı isim benzerliği nedeniyle uzun süredir hukuk mücadelesi veriyordu. Bu süreçte RTÜK’ün Ocak 2025’te aldığı kararla kanal logosunu değiştirmek ve siyah renkli bir logoya geçmek zorunda kalmıştı. Ancak davada yeni bir gelişme yaşandı ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), NOW TV’nin mevcut isim ve logo tescilini iptal ettiğini duyurdu.
Eski adıyla Fox TV olarak bilinen Now TV, “İstanbul Now TV” ile yaşadığı marka krizinde kritik bir darbe aldı. Kanal, uzun süren hukuk mücadelesi sonucunda Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah logoya geçmek zorunda kalmıştı.
Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Türk Patent ve Marka Kurumu, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV’nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti.
Karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek; ya ismini değiştirmek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak.
Hukuk çevreleri, bu gelişmenin ardından RTÜK’ün kısa süre içinde süreci değerlendireceğini ve yayıncılık açısından emsal bir kararın ortaya çıkabileceğini vurguluyor.