TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti: Kanal kapanabilir

Eski adıyla Fox TV olarak bilinen Now TV, “İstanbul Now TV” ile yaşadığı marka krizinde kritik bir darbe aldı. Kanal, uzun süren hukuk mücadelesi sonucunda Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah logoya geçmek zorunda kalmıştı.

Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Türk Patent ve Marka Kurumu, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV’nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti.

Karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek; ya ismini değiştirmek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak.

Hukuk çevreleri, bu gelişmenin ardından RTÜK’ün kısa süre içinde süreci değerlendireceğini ve yayıncılık açısından emsal bir kararın ortaya çıkabileceğini vurguluyor.