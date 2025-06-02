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Ahmet Türk'ten infaz paketine eleştiri: Endişelerimiz büyüdü

İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, 10. Yargı Paketi ile ilgili "Bayramdan önce beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü. Ama inanıyorum ki bu süreç, yine devam eder." ifadeleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi
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Ahmet Türk'ten infaz paketine eleştiri: Endişelerimiz büyüdü
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Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mardin Şubesi'nin, düzenlediği "Umut Hakkı ve Barış" konulu panelde konuşan İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, 10'uncu Yargı Paketi'nin beklentilere yanıt olmadığını belirterek eleştirdi.

"Beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü"

Ahmet Türk yeni infaz paketine dair "Eleştiriler var, hatta güvensizlik var. Bunların samimi olmadığı konusunda. Aslında biz bu samimiyeti gördük. Ama açıkça söylemek gerekir ki, son dönemde özellikle bayramdan önce beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü. Ama inanıyorum ki bu süreç, yine devam eder. Ama bugün ortaya koydukları infaz yasası ve bu infaz yasasında hiçbir şeyin olmaması, beklentilerimize yanıt vermeyecek bir noktada olması, bizlerde bir hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki, Ekim ayında beklentilerimize yanıt verecek bir sürecin başlamasıdır." dedi. 

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