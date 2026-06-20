Türkücü İsmail Altunsaray'a trafikte saldırı: "Çocuklar var, sakın" (Video)

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara’da meydana geldi. İddialara göre, türkücü İsmail Altunsaray, içerisinde eşinin ve çocuklarının bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Tartıştığı Altunsaray’ı evine kadar takip eden saldırgan, araç camından Altunsaray’ı darbetti. Altunsaray’ın eşinin cep telefonu kamerasında kaydedilen o anlarda ise eşinin "Çocuklar var, sakın" dediği duyuldu.

Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, Altunsaray’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.