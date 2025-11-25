TÜRMOB / İrfan Hüseyin Yıldız: Esnaf odalarına defter yetkisi önerisi vergi güvenliğini çökertir

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği’nin (TÜRMOB) 18–19 Ekim'de yapılan genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Genel Başkanlığa seçilen TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, mesleğin yetki alanını ilgilendiren kritik bir tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Gerçek usulde vergilendirmede defter yetkisi sadece mali müşavirlere aittir”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın, “gerçek usulde vergilendirilecek taksici esnafının defter ve beyannamelerinin esnaf odalarınca tutulabileceği” yönündeki açıklamasına tepki gösteren TÜRMOB Başkanı, bunun hem mevzuata hem de kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

Yıldız, 3568 sayılı Kanun’un gerçek usulde tutulan defterlerin yalnızca SMMM ve YMM tarafından tutulabileceğini açıkça düzenlediğini hatırlatarak, “Bu yetki kamu adına verilen bir güvence ve yüksek uzmanlık gerektiren bir meslek gereğidir” dedi.

“Bu zincirleme süreç mali müşavirliği tasfiye eder”

TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, taksi esnafı için istenen bu uygulamanın emsal oluşturması halinde sıranın kuaförlere, lokantacılara ve diğer esnaf gruplarına geleceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Bu süreç başlarsa mali müşavirlik mesleği fiilen tasfiye edilmiş olur. Vergi güvenliği tehlikeye atılamaz. Defter ve beyanları uzmanlık gerektiren bir meslekten alıp oda yönetimlerine vermek; denetimsizlik, hatalı kayıt, kayıt dışılıkta artış ve ciddi vergi kaybı yaratır.”

Başkan, Türkiye ekonomisinin temel direği olan vergi sisteminin tesadüfe bırakılamayacağını, yanlış uygulamanın kamu maliyesi için geri döndürülemez sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Muhasebe ücretleri abartılıyor, gerçek rakamlar çok düşük”

Taksicilerin yüksek muhasebe ücreti ödediği iddialarını da değerlendiren TÜRMOB Başkanı, 2025 yılı asgari tarifesine göre İstanbul’da aylık ücretin 912 TL olduğunu ve bu rakamın “ne esnafı zorlayacak düzeyde ne de mali müşavirlik mesleğinin gelir kalemi açısından belirleyici” olduğunu dile getirdi.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

"Vergi güvenliği, mali müşavirler tarafından sağlanan uzmanlıkla mümkündür. Yetki sınırlarını aşan talepler, mali disiplini, kamu yararını ve meslektaşların motivasyonunu zedeler.

Değerli okurlar, 18–19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulumuz belirlenmiş ve görev dağılımıyla birlikte TÜRMOB Genel Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum.

Görev süresi boyunca 3568 Sayılı Yasa çerçevesinde odalarımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza önemli katkılar sunan önceki Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu'na’na teşekkürü bir borç biliyor, değerli emekleri için kendisine gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Bundan sonra da her 15 günde bir salı günü yayımlanacak “TÜRMOB ile İş Yaşamı” sayfamızda siz değerli okurlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Mali müşavirlerin mesleki sorunları, mali ve ekonomik mevzuattaki gelişmeler, maliye ve ekonomi politikalarına ilişkin analizlerimiz, bilgilendirme ve değerlendirmelerimiz gündemimizde olmaya devam edecektir.

"Vergi güvenliği tehlikeye atılmamalıdır"

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan vergi sistemi, yalnızca devletin gelir mekanizması değildir; aynı zamanda kayıt dışıyla mücadelede, mali disiplinin sağlanmasında ve gelir adaletinin korunmasında stratejik bir araçtır. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Vergi Usul Kanunu’ndan 3568 sayılı meslek yasamıza kadar tüm mevzuat, titizlikle örülmüş ilkesel ve kavramsal bir çerçeve üzerine kuruludur.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar, bu çerçeveyi sarsacak ve ülkemizin vergi sisteminde geri dönülmesi güç zararlar doğurabilecek niteliktedir. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı tarafından yapılan ve “gerçek usulde vergilendirilecek taksici esnafının defterlerinin ve beyannamelerinin esnaf odaları tarafından tutulabileceği” yönündeki açıklamalar, mali müşavirler camiasında ciddi endişelere yol açmıştır.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin defter ve beyannamelerini düzenleme yetkisi, 3568 sayılı Kanun gereği yalnızca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlere verilmiştir. Bu yetkinin verilmesi; yüksek uzmanlık gerektiren, kamu adına güvence sağlayan, etik bir mesleğin icrası için bir zorunluluktur.

Bu nedenle, hiçbir meslek odası gerçek usulde tutulan defterlere ve beyannamelere müdahale edemez. 09/09/2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı faaliyetlerde basit usulden çıkış yeniden düzenlenmiş, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar da basit usul kapsamı dışına alınmıştır. Bu son derece net bir karardır. Ancak bu durum, taksici esnafının defterlerinin esnaf odasında tutulabileceği anlamına gelmez. Basit usulde olan mükellefler hariç hiçbir grup için böyle bir imkân yoktur; yeni düzenleme bunu değiştirmemiştir.

Bugün taksicilere verilecek bu yetki yarın kuaförlere, ertesi gün lokantacılara ardından diğer esnaf odalarına yayılabilecek bir zincir oluşturur. Bu zincirleme sürecin sonu ise apaçık ortadadır; Türkiye’de mali müşavirlik mesleği fiilen tasfiye edilmiş olur. Kamu maliyesi ağır bir vergi kaybı riskiyle karşı karşıya kalır.

Muhasebe, denetim ve beyanın bir parçasını, uzmanlık gerektiren bir meslekten alıp oda yönetimlerine teslim etmek; denetimsizlik, hatalı kayıt, kayıt dışılıkta artışı ve vergi güvenliği zafiyetini beraberinde getirir.

Ayrıca taksicilerin kamuoyunda aylık “yüksek muhasebe ücretleri” ödedikleri iddiaları doğru değildir. 2025 yılı asgari ücret tarifesine göre bu rakam; İstanbul’da 912 TL, 2. grup illerde 798 TL, 3. grup illerde 707 TL, 4. grup illerde 616 TL’dir. Bu tutarlar ne taksici esnafını zorlayacak düzeydedir ne de mesleğimizin ekonomik sürdürülebilirliği açısından bir anlamı bulunmaktadır. Hatta bu tarifenin bile indirimli olarak uygulanması tarafımızca kabul edilebilir. Dolayısıyla talebin ekonomik gerekçesi de bulunmamaktadır.

3568 sayılı Kanun’un açık ve bağlayıcı hükümleri gereği, böyle bir talebin hayata geçirilmesi hukuken ve fiilen mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki; ülkemizin vergi güvenliği, kayıt dışılıkla mücadele, uzmanlık temeline dayalı mali müşavirlik mesleğinin gerçek anlamda icrasıyla mümkündür.

Son dört yıldır ücret gelirleri enflasyon karşısında reel olarak büyük erozyona uğrayan meslek mensupları ayrıca aşırı iş yükü altında bunalmış durumdadır, bir de yetki alanlarına yapılacak müdahaleyle moral motivasyonlarının düşürülmemesi büyük önem arz etmektedir."