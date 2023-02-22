TÜRMOB’dan afet bölgesi için ilave mali ve sosyal güvenlik önerileri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralarının sarılmasına yönelik 30 maddeden oluşan mali ve sosyal güvenlik tedbir önerilerini açıkladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, yapılmasında yarar görülen hususlara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, yürütülecek çalışmalara katkı sağlamak amacıyla ilave öneriler hazırladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, depremden zarar gören illerdeki mükelleflerle ilgili mücbir sebep ilan edildiğini, mali ve vergisel yükümlülüklerin 31 Temmuz 2023'e kadar ertelendiğini belirten Kartaloğlu, "Anılan bu mücbir sebep düzenlemesinin kısa vadede birtakım sorunları çözebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmekle beraber, daha önceki tarihlerde ülkemizde yaşanmış doğal afetlerde elde edilen tecrübeleri, saha ziyaretlerimiz sırasında depremden zarar gören mükellef ve meslek mensuplarımızın tarafımıza iletmiş oldukları görüşleri de dikkate alarak kamusal sorumluluk bilinci içinde bazı önerilerin acil oluşturulması gerekli görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Kartaloğlu, TÜRMOB'un, yaşanılan süreçte yapılmasında yarar görülen hususları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak, yürütülecek çalışmalara katkı sağlamak amacıyla ilave öneriler hazırladığını vurguladı.

Benzer bir felaketin ülkede tekrar yaşanmaması ve çalışmanın tüm kullanıcılara faydalı olması temennisinde bulunan Kartaloğlu, şunları kaydetti: "İllerimizin ve bireylerin farklı düzeylerde depremden etkilenmiş oldukları göz önüne alınarak Birliğimizce önerilen bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde, toptancı bir yaklaşım yerine, söz konusu illerin ve bu illerdeki kişilerin depremden etkilenme düzeyleri dikkate alınarak iller arasında ince ayrımlarla farklı düzeyde tedbirlerin hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir."

30 maddeden oluşan önerilerden bazıları şöyle:

*Deprem nedeniyle zayi belgesi verilmesi süreci kalıcı olarak kolaylaştırılmalıdır.

*Deprem bölgesine yönelik yapılacak bağış ve yardımlarda denetim şartı aranılarak kapsam genişletilmelidir.

*Ücretlilerin de bağış yapmasını teşvik edecek vergisel düzenlemeler yapılmalıdır.

*Deprem bölgesinden zaruri sebeplerle göç edenlerin tekrar bölgeye geri dönüşlerini sağlayacak vergisel teşvikler ivedilikle hayata geçirilmelidir.

*Bölgedeki yapıların yeniden inşasına yönelik KDV istisnası getirilmelidir.

*Can suyu kredilerinin verilmesi ivedilikle başlatılmalıdır.

*Afet nedeniyle verilecek ihtiyaç kredisi gibi kredilere ilişkin vergisel teşvikler sağlanmalıdır.

*Depremzedelere yönelik istihdam teşvikleri hayata geçirilmelidir.

*İşverenlerin, deprem bölgesinde çalışan işçilerine yapacakları nakdi yardımlar sigorta priminden muaf tutulmalıdır.

*Depremden etkilenen çalışanların mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına yönelik tedbirler devreye alınmalıdır.