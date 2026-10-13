Trump Türkiye’nin Yemen’e yönelik operasyona katılmasını isteyebilirim

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Trump yanıtında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Benim çok iyi dostum. Ona büyük saygı duyuyorum.” dedi.

Trump, Erdoğan'dan Yemen'deki Husileri vurmak için Türkiye'den yardım isteyebileceğini belirttiği açıklamasında "NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, yanına alınacak oldukça önemli bir ortak olurdu." dedi.

"Husiler yanlış işler yapıyor"

Trump dün yaptığı açıklamada "Husiler çok ileri gitti" sözleri ile Yemen'deki Husilere askeri müdahale yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili bir soruya, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." demişti.