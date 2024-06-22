TURYİD Başkanı Kaya Demirer: Kredi kartıyla bahşişi destekliyoruz

Kaya Demirer, restoranlarda ödenen hesaplarda kredi kartı kullanımının %95'lere varan bir orana çıkması ile birlikte tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, çalışandan alınan hizmeti mükafatlandırmak amaçlı bir lütuf/armağan kapsamında verilen bahşişin kredi kartı yöntemiyle ödenmesi durumunun mevcut yasalar çerçevesinde ancak hesap pusulalarında yer alan “servis ücreti “ namı altında mümkün olduğunu ve bu durumda da ücretin tanımı içinde değerlendirilmek zorunda olduğunu, buna bağlı olarak da %55'e varan kesintiler sonrası çalışana aktarılan servis ücreti hak edişinin çok azaldığını vurguladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak olan bahşişin sadece %10'luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacağını ifade eden Demirer, servis ücreti adı altında zorunlu olarak tahsil edilen her 100 TL'de personelin eline net 45- 50TL civarı para geçtiğini, önerilen gönüllülük esasına dayalı uygulama ile bu tutarın 90TL’ye çıkacağını söyledi.

Nitelikli iş gücüne ve kayıtlı ekonomiye destek

Demirer şöyle konuştu: "Yeni uygulama ile çalışanlar için daha fazla gelir oluşacak ve gelirlerin tamamı kayıtlı gelir olacaktır, böylece kazançlarının tamamını belgeleyebilecekler. Nakit bahşişleri gelir olarak gösteremeyen sisteme veda edilecek. Gelir İdaresi için kayıt dışı olan nakit bahşiş ekonomisi üzerinden %10 ile ilave gelir sağlanacağı gibi yeni düzenleme, sektör çalışanlarının gelirlerini artırarak nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılmasını sağlayacak ve ülkemizin misafirperverlik geleneğine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bahşişlerin kayıtlı ekonomiye dahil edilmesinin sektördeki şeffaflığı ve vergi uyumunu artırması öngörülüyor."

Yeni yasal düzenleme ile kredi kartı ile yapılan ödemelerde %10 vergi kesilmesine karşın, bahşiş oranlarının dünya genelinde olduğu gibi %10'dan başlayarak, alınan hizmetin kalitesine göre gönüllü olarak %15 ve hatta %20'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

TURYİD Başkanı Demirer, "Yeni yasal düzenlemeyi sektörümüzün gelişimi için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.