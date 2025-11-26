  1. Ekonomim
13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "sonuç" adresi üzerinden erişebilecek.

TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. dönem) ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

