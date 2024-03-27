TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.



2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak. 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.



2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları cevap anahtarları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.