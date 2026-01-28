  1. Ekonomim
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 15 Mart'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuruları başladı.

TUS ve STS başvuruları başladı
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

