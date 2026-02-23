TUSAŞ, HÜRJET’i Antalya semalarında test edecek

  1. Ekonomim
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında Antalya'da test uçuşlarının gerçekleştirileceği duyuruldu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.

Ses üstü hızlara ulaşabilir

Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."

