TUSAŞ KİMİN, NE ÜRETİR? TUSAŞ yerli mi?

Türk savunmasına önemli katkıları bulunan TUSAŞ’a (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) bugün terör saldırısı gerçekleşti. Ankara’da yapılan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu saldırıyı terör saldırısı olarak açıkladı. Peki TUSAŞ’a neden saldırıldı? TUSAŞ kimin, ne üretir? TUSAŞ yerli mi?

TUSAŞ KİMİN, NE İŞ YAPAR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 1973 yılında kurulan ve Türkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Öyle ki her yıl birbirinden iddialı projeleriyle Türk savunmasını birçok alanda temsil etmiştir.

TUSAŞ'ın başlıca faaliyetleri arasında şunlar yer alıyor:

-Havacılık ve uzay projeleri: Türkiye'nin yerli savaş uçağı olan MMU (Milli Muharip Uçak) ve HÜRKUŞ gibi projeler üzerinde çalışmaktadır.

-İnsansız hava araçları (İHA): ANKA ve AKSUNGUR gibi stratejik İHA'ları geliştirmiştir.

-Uydu sistemleri: TUSAŞ, Türkiye'nin uydu programlarında da aktif rol alarak TÜRKSAT gibi projelerde yer almıştır.

Türkiye’nin önde gelen yerli şirketlerinden TUSAŞ, hem Türkiye'nin askeri gücünü desteklemek hem de yerli ve milli teknoloji üretimini artırmak amacıyla önemli bir stratejik rol oynamaktadır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ana üretim tesisini Ankara’nın Kazan ilçesi Akıncı bölgesinde bulunduruyor. Oldukça geniş alana sahip olan üretim tesisi, Türkiye’nin havacılık ve uzay projelerinin yürütüldüğü önemli bir merkezdir. Tesis, hava araçlarının tasarımı, üretimi ve montajı gibi kritik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.