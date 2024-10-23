TUSAŞ saldırısı sonrası CHP MYK Diyarbakır'da toplanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Diyarbakır’da kendisine eşlik eden MYK üyeleri ve kurmaylarıyla bir araya geliyor.

Özel başkanlığında gerçekleşecek olağanüstü toplantıda saldırı ile son gelişmeler ele alınacak.