TUSAŞ saldırısı sonrası Özgür Özel'den açıklama: Düşünmeden edemiyorum

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı için, "Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Saldırıya Diyarbakır ziyareti sırasında tepki gösteren Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından şu açıklamayı yaptı: "CHP Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."

Zamanlama vurgusu

Diyarbakır'da gazetecilere konuşan Özel, "Bu saldırıyı görünce zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden edemiyor insan. 7 Haziran'a birkaç gün kala başlayan süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin aktive olduğu sürecin 7 Haziran-1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirdiğini hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Biz bugün Diyarbakır'da dün Ankara'da Türkiye gündeminden terörün çıkmasını bu ülkede artık 86 milyonun barış kardeşlik içerisinde yaşamasının umudundayız" dedi.