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TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması

İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ saldırısının ardından olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Terör propogandası yapılıyor"

Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi.

 

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