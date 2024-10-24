TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması
İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ saldırısının ardından olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"Terör propogandası yapılıyor"
Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi.
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