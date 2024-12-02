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TUSAŞ saldırısında adı geçen terörist İtalya'da yakalandı

İtalyan haber ajansı ANSA ve İtalyan gazetesi La Repubblica, 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın tutuklandığını duyurdu. Çetinkaya'nın isminin, TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında geçtiği ifade edildi.

Haber Merkezi
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TUSAŞ saldırısında adı geçen terörist İtalya'da yakalandı
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İtalyan basını, 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu. La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Çetinkaya'nın, 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısının arkasındaki isim olduğu düşünüldüğü belirtildi.

2022 yılında tutuklama emri çıkarıldı

Tüm Avrupa'da arandığı belirtilen haberde, Çetinkaya'nın Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin tutuklama emri çıkardığı ifade edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, İtalyan polisi, Çetinkaya'yı günlük kiralık dairede yakaladı. Çetinkaya daha sonra, mahkemeye çıkarılmak üzere INTERPOL eşliğinde Roma Temyiz Mahkemesi'ne götürüldü.

Ankara'nın meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

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