TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 kritik detay!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısında, saldırıyı düzenleyen iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin tesis içerisine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve operasyon sırasında kendilerini patlattıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Hain saldırının büyük olasılıkla PKK​ tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi. Hain saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Uzun süre keşif ve planlama

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 3 detaya dikkat çekildi. TUSAŞ saldırısının çok profesyonel şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceği aktarıldı.

BRICS zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Rusya'nın (Tataristan) Kazan kentindeyken TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasının uluslararası boyutuyla ele alınması gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.

Savunma sanayii hamleleri

Son dikkat çeken detay ise Türk savunma sanayindeki yerli hamlelerinde rahatsız olan 'tüm yabancı mihrakların' sinsi planlarının bulunduğu belirtildi.