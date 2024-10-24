  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 kritik detay!
Takip Et

TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 kritik detay!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Hain saldırıyla ilgili öne çıkan 3 önemli detay dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 kritik detay!
Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısında, saldırıyı düzenleyen iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin tesis içerisine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve operasyon sırasında kendilerini patlattıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Hain saldırının büyük olasılıkla PKK​ tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi. Hain saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Uzun süre keşif ve planlama

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 3 detaya dikkat çekildi. TUSAŞ saldırısının çok profesyonel şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceği aktarıldı.

BRICS zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Rusya'nın (Tataristan) Kazan kentindeyken TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasının uluslararası boyutuyla ele alınması gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.

Savunma sanayii hamleleri

Son dikkat çeken detay ise Türk savunma sanayindeki yerli hamlelerinde rahatsız olan 'tüm yabancı mihrakların' sinsi planlarının bulunduğu belirtildi.

SPK ile KAGİDER'den finansal okuryazarlık işbirliği: Hedef kadınların alandaki etkisini arttırmakSPK ile KAGİDER'den finansal okuryazarlık işbirliği: Hedef kadınların alandaki etkisini arttırmakSürdürülebilir Ekonomi

 

Prof. Dr. Kamil Yılmaz: Kamudan nemalanana ve zengine dokunulmadıProf. Dr. Kamil Yılmaz: Kamudan nemalanana ve zengine dokunulmadıGündem

 

Gündem
Kahreden detay: Şehit Zahide Güçlü, eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için gitmiş
Kahreden detay: Şehit Zahide Güçlü, eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için gitmiş
İzinsiz basılan 513 tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi
İzinsiz basılan 513 tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi
TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu
TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu
Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor! Görüş mesafesi düştü
Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari yakalandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari yakalandı