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TUSAŞ saldırısında 'hamile' detayı: Teröristleri taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine yapılan ve 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. PKK'lı teröristlerin Sivas'tan Ankara'ya taksiyle geldikleri ve şoföre "Eşim hamile, başka ulaşım aracı kullanmamız mümkün değil" şeklinde bahane sundukları ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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TUSAŞ saldırısında 'hamile' detayı: Teröristleri taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaş yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren teröristler, saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinden bir taksiyle Ankara'ya geldi. Şüpheli çifti televizyonda görüp tanıyan bir lokanta sahibi, yetkililere ihbarda bulunarak teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

Hamilelik yalanı 

Taksi şoförü A.O., ifadesinde, saldırganların kendilerini madenci olarak tanıttığını ve hamilelik nedeniyle yolculuklarını yarıda kestiklerini söylediklerini belirtti.

A.O., "İkisinin de sırtlarında çanta vardı. Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara'ya getirdim. 12 bin lira nakit para aldım. Kent merkezinde bir petrol istasyonunun yakınında indirdim. O gün aracıma binen iki kişiyi de daha önce hiç görmedim. Onları bıraktıktan hemen sonra tekrar Sivas'a döndüm" dedi.

12 bin TL karşılığında Ankara’ya götürülen çift, şoför tarafından kent merkezinde bir akaryakıt istasyonu yakınında indirildi. Soruşturmada şoförün PKK ile bağlantısının olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

Patlayıcılarla 20 saat boyunca dolaşmışlar

Teröristlerin Ankara’ya geldikten sonra, saldırıda kullandıkları silah ve patlayıcıları sırt çantalarında taşıyarak 20 saat boyunca kentte dolaştıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, çantaların ağırlığından güçlükle yürüyen teröristlerin yanında hiçbir iletişim cihazı bulunmuyordu. Araştırmalar sonucunda, saldırı öncesi TUSAŞ’ta keşif yapıldığı iddialarının ise doğru olmadığı tespit edildi.

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