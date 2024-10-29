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TUSAŞ saldırısında ihmaller zinciri iddiası! PKK'nın dijital verilerinden TUSAŞ çıktı

Geçen hafta TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısında birçok güvenlik açığı tespit edildi. Kurumda yakın zamanda yapılan denetimlere rağmen herhangi bir sorun rapor edilmedi. Ayrıca, ele geçirilen PKK'nın dijital verilerinde TUSAŞ'a dair bilgilerin bulunduğu ortaya çıktı. Özel güvenlik görevlilerinin uzun namlulu silahlarının olmadığı da öğrenilen detaylar arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
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TUSAŞ saldırısında ihmaller zinciri iddiası! PKK'nın dijital verilerinden TUSAŞ çıktı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) PKK tarafından düzenlenen terör saldırısı, gündemin önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Beş kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik zafiyetlerinin olup olmadığı tartışma konusu oldu. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında, 81 ilin il emniyet müdürlerinin katılımıyla yapılan video konferans sistemi (VKS) toplantısında, saldırıya dair değerlendirmelerde bulunuldu.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; toplantıda da “istihbarat ve güvenlik zafiyeti” tartışmaları görüşülürken, Demirtaş’la aynı masa etrafındaki Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Kurulu Başkanı Suat Çelik söz aldı. Çelik, katılımcıları bilgilendirirken çok önemli bir bilgi verdi.

'TUSAŞ güvenlikte sınıfta kaldı'

Çelik’in anlatımlarına göre, eylem amacıyla gelen iki teröriste yönelik yeterli müdahale yapılmadığı iddia edilen TUSAŞ’ta, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, denetim yaptı. Hem de yakın zamanda, ekim başında. Çelik, yapılan denetimden TUSAŞ’ın özel güvenlik koruması bakımından “sınıfta kaldığını” belirtti.

PKK'nın dijital verilerinden TUSAŞ çıktı

Ülkenin önemli kamu kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üzerine yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Şardan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “terör eylemiyle ilgili istihbarat alındığı” yönündeki açıklamasının doğruluğuna dair umutlarımı ifade etmiştim. Ancak, gelişmeler oldukça endişe verici bir tablo sergiliyor." dedi

Son elde edilen bilgilere göre, Şırnak bölgesinde PKK'nın özel kuvvetler adıyla bilinen silahlı bir grubunun bir üyesi yakalandığını belirten Şardan, "Bu PKK’lı üzerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, TUSAŞ hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Bu tespitin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından özel bir ekip, TUSAŞ tesislerini denetlemek üzere görevlendirildi. Bu denetimlerin ardından ortaya çıkan durum, güvenlik zafiyetlerini gözler önüne seriyor." ifadesinde bulundu

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