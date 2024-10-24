TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu

Dün Ankara Kahramankazan'da 2 teröristin düzenlediği hain saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Kahreden olayın ardından terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hain saldırıda şehit oldu.

Taksiciyi öldürüp bagaja koymuşlar

TUSAŞ'a saldıran 2 teröristin tesise taksiyle geldiği güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

"Ben hala oğlumu göremedim"

Kahreden saldırıyla ilgili konuşan şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" ifadelerini kullandı.