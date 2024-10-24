  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu
Takip Et

TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu

Bir taksiyi, şoförünü öldürerek gasp eden teröristlerin TUSAŞ'a yönelik saldırısında 5 kişi şehit oldu. Taksici Murat Arslan'ın babası, oğluyla ilgili kahreden detayları anlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ saldırısında teröristlerin öldürdüğü taksicinin babası konuştu
Takip Et

Dün Ankara Kahramankazan'da 2 teröristin düzenlediği hain saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Kahreden olayın ardından terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı.

TUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmişTUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmişGündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hain saldırıda şehit oldu.

Taksiciyi öldürüp bagaja koymuşlar

TUSAŞ'a saldıran 2 teröristin tesise taksiyle geldiği güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

"Ben hala oğlumu göremedim"

Kahreden saldırıyla ilgili konuşan şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" ifadelerini kullandı.

X, Facebook, Instagram, Tiktok ve Youtube platformlarında erişim engeli kalktıX, Facebook, Instagram, Tiktok ve Youtube platformlarında erişim engeli kalktıTeknoloji
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışKüresel Ekonomi
Gündem
Kahreden detay: Şehit Zahide Güçlü, eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için gitmiş
Kahreden detay: Şehit Zahide Güçlü, eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için gitmiş
İzinsiz basılan 513 tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi
İzinsiz basılan 513 tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi
Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı ve eski MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor! Görüş mesafesi düştü
Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari yakalandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 firari yakalandı
TUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmiş
TUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmiş