TUSAŞ şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Teröristlerin şehit ettiği kişilerin kimlikleri belli oldu. Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı

Teröristlerin hain saldırısının ardından yürek yakan detaylar da ortaya çıktı. Teröristlerin TUSAŞ’a gelirken kullandıkları taksinin şoförü Murat Aslan’ın saldırı gerçekleşmeden hemen önce öldürülüp bagaja konulduğu öğrenildi. Şehit Zahide Güçlü'nün ise eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıktığı sırasında terör saldırısına denk geldiği ve saldırının hedefi olduğu öğrenildi.

MAKİNE MÜHENDİSİ ZAHİDE GÜÇLÜ

Zahide Güçlü 37 yaşındaydı. TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışıyordu. Eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıkan kadın teröristlerin hedefi oldu. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ MURAT ASLAN

Saldırıda şehit olanlardan biri de teröristlerin gasp ettiği taksinin şoförü Murat Arslan'dı. TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda 2 terörist, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiye Kahramankazan ilçesindeki duraktan bindiler. Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan teröristler tarafından öldürülerek bagaja konulmuştu. Taksinin şoförü şehit Murat Arslan babasına ait taksi durağında; kardeşiyle birlikte çalışıyordu.

CENGİZ COŞKUN

TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi Şehit Cengiz Coşkun da evli ve 1 çocuk babasıydı. Sivaslı olan Coşkun uzun süredir ailesiyle beraber Ankara'da yaşıyordu.

ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN

TUSAŞ'ta şehit edilen bir diğer isim de güvenlik görevlisi olarak çalışan Atakan Şahin Erdoğan. TUSAŞ girişinde saldırıların hedefi olan Erdoğan’ın ailesi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşıyordu. Ailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.

HASAN HÜSEYİN CAMBAZ

TUSAŞ çalışanlarından Hasan Hüseyin Cambaz da hain saldırının hedefi oldu. 3 yıldır TUSAŞ’ta çalışan Cambaz, 2 yıllık evliydi.