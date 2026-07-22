TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri düştü, 2 personel yaralandı

Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır" denildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personelin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilerek, "Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, kazanın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak olay yerinin emniyet altına alındığını kaydetti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve araştırma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; kazada, pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli B.K'nin yaralandığının tespiti üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kaza kırım raporu tanzim edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.