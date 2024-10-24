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TUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Teröristler eylem öncesi dikkat çekmemek için el ele tutuşarak gelmişler.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'a saldıran teröristler dikkat çekmemek için el ele gelmiş
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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