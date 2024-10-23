TUSAŞ'a terör saldırısı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi

TUSAŞ'a yönelik yapılan terör saldırısıyla ilgili birçok siyasi isimden açıklama geldi.

Bakan Fidan: Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz."

Bayraktar: Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."

Destici: Şiddetle lanetliyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, saldırının gerçekleştiği tesisin önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbine yapılmış bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullanan Destici, bu tür saldırıların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduramayacağını vurguladı.

Türkiye'nin bu saldırı öncesinden daha büyük bir azim ve kararlılıkla savunma sanayindeki yoluna devam edeceğini belirten Mustafa Destici, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu: Teröre karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.."

CHP'li Yavuzyılmaz: Olayın aydınlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Bir terör saldırısı olduğu açık. Bu terör saldırısının hedefi Ankara'nın kalbi, Ankara'nın kalbindeki Türkiye için çok stratejik olan bir tesisteki kahraman çalışanlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz, saldırı nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha Ankara'da görmüş olduk. 'Teröre, teröriste, teröre destek verenlere lanet olsun' diyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel de Ankara'ya hareket ediyor. O da, önce MYK'mızı toplayarak, elimizden tüm çabayı göstermemiz için tüm gücümüzü seferber etmiş olacak."

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ’ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.