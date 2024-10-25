TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar: Kebapçıda 2 saat, kadın terörist tek başına taksiye binmiş

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişine yönelik 1 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından terör örgütünün yeni hedefi aynı yöntemi kullanarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesisleri oldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde iki saldırı arasında birçok benzerlik tespit edildi. Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri iki örgüt üyesinin TUSAŞ'a nasıl ulaştığını adım adım takip ediyor.

Kebapçıda 2 saat kalmışlar, nakit ödeme yapmışlar

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biri kadın iki teröristin, çift görünümü vererek saldırı saatine kadar zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Teröristlerin dikkat çekmemek için bir kebapçıya saat 10:45 sıralarında giriş yaptıkları ve yaklaşık 2 saat boyunca burada vakit geçirip yemek yedikleri tespit edildi.

Dikkat çekmemek için sevgili rolü yapmışlar

Ödemeyi nakit para ile yapan teröristler, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçede bir süre dolaştıkları belirlendi. Erkek teröristin, ilçedeki bir kıraathaneye tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek içeri girdiği, çıkışta ise sırt çantasını giriş kapısına bırakarak "5 dakika sonra döneceğini" söylediği öğrenildi.

Kadın teröristle birlikte geri gelip çantayı aldıktan sonra oradan ayrıldıkları belirlendi.

Kadın terörist tek başına taksiye bindi

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın teröristin, TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir taksi durağına müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü.

Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesinin ardından Arslan'ın kontrollündeki araçla Kahramankazan'da bulunan duraktan uzaklaştıkları görüldü.

Erkek olan teröristin ise saldırıyı gerçekleştirecekleri malzemelerle birlikte yol üzerinden alınmış olabileceği düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda teröristlerden birinin bahaneyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü vurduğu ve şehit edilen Arslan'ın ön ve arka koltuğun arasına konulmasının ardından diğer saldırganın direksiyon başına geçerek yola devam ettiği belirlendi.

Özellikle vardiya çıkış saati seçildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör olayında en dikkat çeken unsur ise saldırı saati oldu. Tam saldırı anında personelin çıkış yaptığı gözlemlenirken, bu nedenle daha fazla kan dökmek amacıyla bilinçli bir şekilde vardiya değişim saati seçildiği düşünülüyor.

Ayrıca teröristlerin, uzun namlulu silah yerine meskun mahalde daha çok tercih edilen parlamasını ve çarpmalarda ses çıkarmasını engellemek için kamufle edilen AK-74U model kalaşnikofla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

El bombaları ve EYP yüklü olduğu düşünülen sırt çantasının yanı sıra teröristlerin tabancalarının ise yakın mesafe susturuculu glock marka tabanca olduğu belirlendi.