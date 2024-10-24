TUSAŞ’a yapılan hain saldırı dünya basınında! Bahçeli'ye dair dikkat çeken detay

Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırıda, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

5 vatandaşımız şehit oldu

Kahreden olayın ardından terör saldırısında şehit olanların kimlikleri de açıklandı. TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hain saldırıda şehit oldu.

Dünya basını hain saldırıyı nasıl gördü?

Hain saldırının ardından birçok kurum ve siyasiden kınama mesajları gelirken dünya basını da terör saldırısına sessiz kalmadı.

Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesindeki saldırıyı kınayan sözlerine yer verildi. Ayrıca 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CNN International da hain saldırıyı "Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'terör' Saldırısında 5 Kişi hayatını kaybetti" manşetiyle duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera "Saldırı, Türk milliyetçisi bir liderin (Devlet Bahçeli) ülkenin yasadışı PKK örgütüyle yenilenen bir barış süreci olasılığına ilişkin eşi benzeri görülmemiş açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin saldırıdan 1 gün önceki açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, saldırıdan 1 gün önceki konuşmasında "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun, terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımı henüz anlamayanlar çok sayıda. Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın." demişti.