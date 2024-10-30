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TUSAŞ'a yönelik hain saldırıda Hürjet detayı! Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain saldırı anında orada bulunan 3 çalışanın Hürjet için verdikleri mücadeleyi aktardı.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'a yönelik hain saldırıda Hürjet detayı! Bakan Uraloğlu açıkladı
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Ankara'daki TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen "UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması" programında konuştu. Bakan Uraloğlu, programda geçtiğimiz gün TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili dikkat çekici bir olayı paylaştı.

Brandayla HÜRJET​'in üstünü kapatmışlar

TUSAŞ'a yönelik saldırı esnasında HÜRJET'in üretiminden sorumlu yöneticinin ekibini hemen hangara aldığını belirten Uraloğlu, o esnada yaşananları şu sözlerle anlattı;

"TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı kınıyor. Bu vesileyle de şunu size anlatmak istiyorum. TUSAŞ'ın ürettiği bir çok teknolojik ürünün, stratejik ürünün bir tanesi de Hürjet. O Hürjet saldırı sırasında Hürjet'in başında yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor. O saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi bir brandayla ikinci ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye teröristler içeriye girerse Hürjet'e zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuzu kimse kesemez. hele hele sizler gibi girişimciler olduğu sürece Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."

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