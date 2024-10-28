  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi
Takip Et

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan yaralılardan 17'sinin taburcu edildiğini, 5 yaralının ise stabil durumda olduğunu ve tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi
Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın durumuna ilişkin güncel bir açıklama yaptı.

17 yaralı taburcu edildi

Bakanlık, yaralılardan 17'sinin taburcu edildiğini, 5 yaralının ise stabil durumda olduğunu ve tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

AK Parti kulislerinde tansiyon yükseliyor! Asgari ücret zammında 2 formül masadaAK Parti kulislerinde tansiyon yükseliyor! Asgari ücret zammında 2 formül masadaEkonomi

 

45 ilde DEAŞ'a 'Gürz-23' operasyonu: 216 gözaltı45 ilde DEAŞ'a 'Gürz-23' operasyonu: 216 gözaltıGündem

 

Gündem
Sinan Ateş davasında dosyası ayrılan iki sanık için yargılama süreci 6 Şubat'ta başlıyor
Sinan Ateş davasında dosyası ayrılan iki sanık için yargılama süreci 6 Şubat'ta başlıyor
29 Ekim'de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları: Marmaray, İzban, İETT ücretsiz mi?
29 Ekim'de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları: Marmaray, İzban, İETT ücretsiz mi?
Türk bilim insanından ABD'de büyük başarı: Depremi önceden tahmin eden sistem geliştirdiler
Depremi önceden tahmin eden sistem geliştirdiler
FETÖ'nün milyarlık servetini kim yönetecek? Gülen’in yerine geçecek isim ile ilgili ilk sinyal geldi
FETÖ'nün milyarlık servetini kim yönetecek? Gülen’in yerine geçecek isim ile ilgili ilk sinyal geldi
Özgür Özel'den, İmamoğlu adaylığı açıklaması
Özgür Özel'den, İmamoğlu adaylığı açıklaması
MHP harekete geçti! Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor
MHP harekete geçti! Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor