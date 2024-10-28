TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın durumuna ilişkin güncel bir açıklama yaptı.

17 yaralı taburcu edildi

Bakanlık, yaralılardan 17'sinin taburcu edildiğini, 5 yaralının ise stabil durumda olduğunu ve tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.