  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağı kararı
Takip Et

TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağı kararı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye terör saldırısı yapıldı. Saldırıda şehit ve yaralılar var. RTÜK, saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağı kararı
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada medyada TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile ilgili resmi kurumlardan alınmamış bilgi ve görüntülerin yer aldığını ifade ederek, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehit 3'ü ağır 14 yaralı: İki terörist etkisiz hale getirildiSON DAKİKA... TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var! Rehine olduğu iddiası...Gündem
TUSAŞ'taki patlama anı ve çatışma görüntüleri ortaya çıktıTUSAŞ'taki patlama anı ve çatışma görüntüleri ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağız
Bakan Yerlikaya: Hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız
Putin Ankara saldırısını kınadı!
Putin Ankara saldırısını kınadı!
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor