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TUSAŞ'tan uyarı: Bu reklamlara sakın kanmayın

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), vatandaşlara sosyal medya üzerinden dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'tan uyarı: Bu reklamlara sakın kanmayın
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TUSAŞ, bazı dijital platformlarda kurumun adı ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı" ve "Halka Arz" gibi ifadelerle dolandırıcılık amaçlı reklamlar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, bu tür asılsız ve yanıltıcı içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, resmî duyurular dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, kurumun resmi hesaplarına da yer verildi

X: @TUSAS_TR

X (ingilizce): @TUSAS_EN

Instagram: turkishaerospace

Linkedin: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

Youtube: turkishaerospace

 

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