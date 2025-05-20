TUSAŞ'tan uyarı: Bu reklamlara sakın kanmayın
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), vatandaşlara sosyal medya üzerinden dolandırıcılık uyarısında bulundu.
TUSAŞ, bazı dijital platformlarda kurumun adı ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı" ve "Halka Arz" gibi ifadelerle dolandırıcılık amaçlı reklamlar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, bu tür asılsız ve yanıltıcı içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, resmî duyurular dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, kurumun resmi hesaplarına da yer verildi
X: @TUSAS_TR
X (ingilizce): @TUSAS_EN
Instagram: turkishaerospace
Linkedin: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
Youtube: turkishaerospace
Dolandırıcılık Uyarısı!— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) May 20, 2025
Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır.
Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı… pic.twitter.com/lljiIZ9w3l