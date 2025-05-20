TUSAŞ'tan uyarı: Bu reklamlara sakın kanmayın

TUSAŞ, bazı dijital platformlarda kurumun adı ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı" ve "Halka Arz" gibi ifadelerle dolandırıcılık amaçlı reklamlar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, bu tür asılsız ve yanıltıcı içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, resmî duyurular dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, kurumun resmi hesaplarına da yer verildi

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