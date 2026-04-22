TÜSİAD Başkanı Diren, Bakan Memişoğlu’na ziyaret

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu, Bakanlık’taki makamında ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ederek sağlık alanındaki gelişmeler ve ülkemiz ekonomisine yansımalarını değerlendirdik. Sağlıkta inovasyon ve dijital dönüşüm, demografik dönüşüm, tamamlayıcı koruyucu sağlık politikaları ve kamu-özel iş birliği konuları hakkında görüşlerimizi paylaştık. Temmuz ayında yayınladığımız ‘Yaşlılık Politikaları Araştırması: Demografik Dönüşüm ve İhtiyaçlar’ başlıklı raporumuza ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Memişoğlu’na teşekkür ederiz.”