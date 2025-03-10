TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın davası kabul edildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianame kabul edildi.

Aras ve Turan hakkında "Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

20 Mayıs'ta mahkemeye çıkacaklar

Turan ile Aras hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirmeyi yaptı ve iki ismin yargılanmasına karar verdi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Genel Kurul'daki konuşma sonrası soruşturma

Turan ve Aras hakkında, 13 Şubat’ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları açıklamalar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Turan ve Aras, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Aras, yaklaşık 3 saat, Turan ise 1 saat savcılığa ifade vermişti.

Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirilmişti

İki isim çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.