TÜSİAD Başkanı Ozan Diren: Sorunlu işlemler sağlıklı işleyen piyasadan ayrıştırılmalı

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve devam eden inceleme ve soruşturma sürecine ilişkin ekonomim.com'a konuştu.

Yatırımcı güveninin sermaye piyasalarının temelini oluşturduğunu belirten Diren, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından kapsamlı inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğine dikkat çekti.

Diren, “Yatırımcı güveni, sermaye piyasalarının temelini oluşturuyor. Fon piyasasında maalesef istenmeyen gelişmeler yaşandı, konuyla ilgili kapsamlı inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kamu makamlarının olayın bütün boyutlarının ortaya çıkarılması ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Diren, mevcut aşamada önceliğin sorunun hakkaniyet ve şeffaflık içerisinde çözülmesi olduğunu söyledi.

“Yatırımcı haklarının korunması önem taşıyor”

Soruşturma sürecinde sorunlu işlemler ile sağlıklı işleyen piyasa yapısı arasında dikkatli bir ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Diren, şöyle konuştu:

“Bu aşamada sorunun hakkaniyet ve şeffaflık içinde çözülmesi elbette öncelikli. Sorunlu işlemlerin sağlıklı işleyen piyasa yapısından dikkatle ayrıştırılması ve yatırımcı haklarının korunması da önem taşıyor.”

Denetim ve gözetim mekanizmalarına vurgu

Benzer gelişmelerin tekrar yaşanmaması için kurumların ve kuralların hızlı ve etkin biçimde işlemesinin önemine işaret eden Diren, denetim ve gözetim mekanizmaları dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Diren, “Benzer durumların tekrar yaşanmaması için kurum ve kuralların hızlı ve etkin işlemesi, denetim ve gözetim mekanizmaları dahil gerekli tedbirlerin kapsamlı biçimde ele alınması önemli” dedi.

Türkiye'de sermaye piyasalarının yıllar içinde önemli bir gelişim gösterdiğini ve tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesinde güçlü bir rol üstlendiğini ifade eden Diren, bu yapının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Diren, “Yıllar içinde gelişim gösteren ve tasarrufların yatırıma yönlendirilmesinde güçlü bir rol üstlenen sermaye piyasalarımızın bu özelliklerini sürdürmesi ortak hedefimizdir” diye konuştu.