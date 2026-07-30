TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in acı günü: Sanayici ve eski vekil Orhan Diren hayatını kaybetti

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası, sanayici ve eski CHP Tokat Milletvekili Orhan Diren yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ozan Diren, babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

Diren paylaşımında, "Babamı, nam-ı diğer Karaoğlan’ı bugün kaybettik, çok zormuş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" dedi.

Orhan Ziya Diren kimdir?

27 Mart 1947'de Tokat'ta dünyaya gelen Orhan Ziya Diren, Fransa'daki Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nden mezun oldu.

Şarap mühendisi ve sanayici kimliğiyle tanınan Diren, uzun yıllar DİMES Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

İş dünyasının yanı sıra sivil toplum faaliyetlerinde de aktif rol üstlenen Diren; Tokat Polis Teşkilatı Koruma Derneği ile Jandarma Vakfı Destekleme Derneği'nin başkanlığını yaptı.

Ayrıca Tokat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı, Tokat Huzurevi Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı ve yönetiminde bulundu.

Siyasi kariyerinde 22. Dönem CHP Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Orhan Diren, hem 22. hem de 23. dönemde TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu üyeliğini üstlendi.

Orhan Diren, aynı zamanda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Erol Diren'in ağabeyiydi.