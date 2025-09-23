TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakim karşısına çıktı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras iki ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Yeni atandığı öğrenilen hakim, dosyada eksiklikler olduğunu belirtti. Turan ve Aras, beraatlerini talep etti. Konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, belirtilen suçları işlemediklerini vurgulandı.

Sanık avukatları karar duruşmasının teknik araçlarla kayıt altına alınmasını talep etti. Sanık avukatlarının bu duruşmayı karar duruşması olarak beklediklerini belirtmesi dikkat çekti. Sanık avukatları sözlü savunma yapmayacaklarını belirtti.

Bir sonraki duruşma 20 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:30’da yapılacak.

Ne oldu?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Orhan Turan, hukukun üstünlüğünün eksikliği durumunda ekonomik ve toplumsal sorunların derinleşeceğini vurguladı; enflasyonla mücadelede hız alınması gerektiğini belirterek, hem sanayicilerin hem çalışanların zorlandığını, toplumun farklı kesimlerinde huzursuzluğun arttığını ifade etti.

Mehmet Ömer Arif Aras ise eğitim, liyakat ve hukuka güven konularına değinerek, Kartalkaya’daki yangın ve 6 Şubat depremleri gibi olayları örnek gösterdi; sistemdeki aksaklıkların ölümlere ve mağduriyetlere yol açtığını, sorumluların görevden ayrılması ve yetkin kişilerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu ifadelerin, "zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını oluşturduğuna kanaat getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, her iki sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

İlk duruşma ve mahkeme kararı

20 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, savcılık her iki sanığın da "zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 5'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, sanıkların yurt dışı çıkış yasağını ve adli kontrol kararını kaldırmış, bir sonraki duruşmanın 23 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına karar vermişti.

"Adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim"

Mehmet Ömer Arif Aras, "38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim" diyerek, suçlamaların delilsiz ve dayanaksız olduğunu ifade etti.

Orhan Turan ise yaptığı konuşmada gerçeğe aykırı bir bilgi vermediğini ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde ekonomik değer kaybı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum örgütünün kuruluşunda bu ifadelerin kullanılmasının doğal olduğunu belirtti.