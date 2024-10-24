TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu ve Ekonomik Araştırma Forumu terör saldırısı nedeniyle iptal edildi
TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu ve TÜSİAD-Koç Üniversitesi ortaklığındaki Ekonomik Araştırma Forumu Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) terör saldırısı nedeniyle formu iptal etti.
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleşmesi planlanan TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu webinarı ve yarın gerçekleşmesi planlanan TÜSİAD-Koç Üniversitesi ortaklığındaki Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) semineri Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle ertelenmiştir." denildi.
TUSAŞ terör saldırısı
Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
Düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 22 kişinin yaralanmıştı.