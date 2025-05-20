TÜSİAD yöneticileri Turan ve Aras hakim karşısında: 5 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Aras ve Turan'ın yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Ne oldu?

13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi yayma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Aras, konuşmasında son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çekerek, gözaltı ve tutuklamalardaki artışın, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının ve gazetecilere yönelik uygulamaların toplumda endişe yarattığını vurgulamıştı.

Soruşturmaya daha sonra TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

Süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz” sözleriyle yaptığı çıkış sonrası hız kazandı.

Adli kontrolle serbest kaldılar

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Turan ve Aras, adliyeye polis eşliğinde getirildi ve adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldılar.

Savcılık, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu süreç sonrası hazırladığı iddianamede, iki iş insanının sözlerinin “kamu barışını bozmaya elverişli” nitelikte olduğunu öne sürdü.

İki ayrı suçtan ceza istendi

Açılan kamu davasında sanıklar, zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanıyor. Bu kapsamda 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, ayrı bir iddianamede “zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması yöneltilerek, 62 günden az olmamak üzere adli para cezası talep edildi.