TÜSİAD'dan 29 Ekim mesajı: Bilimsel, çağdaş eğitimi yeniden birinci öncelik yapmalıyız

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerini belirtirken, Atatürk'ün çizdiği medediyet ışığını takip ettiklerini vurguladılar. Her Cumhuriyet Bayramının Cumhuriyetin kazanımlarına minnet gösterme fırsatı olduğu ifade edilirken cumhuriyetin en büyük kazanımının geleceğe duyulan güven olduğu söylendi.

TUSİAD, "Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın yolu demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

TUSİAD'ın Cumhuriyet bayramı mesajı şu şekilde:

Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.

Her Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet’in özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi ve toplumsal refah gibi kazanımlarına olan minnet duygumuzu ifade etme fırsatıdır. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri geleceğe duyulan güvendir.

"Cumhuriyet, bizler için bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını temsil ediyor"

101 yıl önce Cumhuriyet, ulusumuzun kendi geleceğine güvenmesini sağladı. Sürdürülebilir bir biçimde kalkınmamız ve muasır medeniyetler seviyesini aşmamız için bizlere rehberlik edecek kurumları, kuralları ve zihniyeti inşa eden Cumhuriyet oldu. Cumhuriyet, bu yönüyle bugün bizler için bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını temsil ediyor.

Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın yolu demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağın gerektirdiği dönüşümü doğru okumamız gerekiyor. Çağın gerektirdiği dönüşüme uyum için Cumhuriyetin temel kazanımlarından olan çağdaş ve eşit eğitim kritik önemdedir.

Cumhuriyetimizin ilanından hemen sonra yurt çapına yayılan eğitim seferberliği, ülkemizin kalkınma hikayesinin de temeli olmuştur. Yurdun dört bir yanından doktorlar, mühendisler, bilim insanları, girişimciler, sanatçı ve sporcular böyle yetişmiştir.

"Bilimsel, çağdaş ve herkesi kapsayan bir eğitim seferberliğini yeniden birinci öncelik yapmalıyız"

Bugün de bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeleri yakalayarak tüm dünyayla her alanda rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilimsel, çağdaş ve herkesi kapsayan bir eğitim seferberliğini yeniden birinci öncelik yapmalıyız. Bunun için kamunun kaynak tahsisinde eğitim önceliklendirilmeli ve çok daha fazla kaynak eğitime ayrılmalıdır.

Çağın gerektirdiği becerilerle geleceğe hazırladığımız nesiller ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir kalkınma hikayesini birlikte yazabiliriz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!