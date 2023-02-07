TÜSİAD'dan Deprem Destek Ağı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul toplantısında deprem felaketine ilişkin açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, bölgenin ihtiyaçlarını karşılanması için yürütülen çalışmalara destek verdiklerini söyledi

Turan, şöyle konuştu: "Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Ülkemizin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz.

Afet nedeniyle birçok kurum, iş dünyası kuruluşları, meslek örgütleri, STK’lar, şirketler ve vatandaşlarımız bölgeye yardıma koştu.

Biz de bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için tüm üyelerimizle afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız.

Deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak “TÜSİAD Deprem Destek Ağı”nı oluşturduk. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Bu kadar büyük bir felaket, yol açtığı bireysel kayıplar ve travmaların yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlara ve toplumsal travmalara da yol açmaktadır. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının en etkin biçimde ve süratle yapılabilmesi, yaraların sarılabilmesi ve ardından ekonomik sıkıntıların ve travmaların atlatılabilmesi, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu ile mümkündür. Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Biz de üyelerimizle birlikte üstümüze düşün tüm sorumlulukları bihakkın yerine getirmek için diğer kurumlarımızda ve vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz.

Bu felaket karşısında Genel Kurul toplantımızı sadece Dernekler Kanunu’nda belirlenmiş olan olağan gündem maddeleri çerçevesiyle sınırlı olarak yapacağız.

Üyelerimizin arasında da deprem bölgesinde yakınları olanlar var. Onların da acılarını paylaşıyoruz.

Bu acıları bir daha yaşamama dileğiyle saygılarımı sunarım. Hepimizin başı sağ olsun."